Vai chover mais? Confira previsão para Salvador no fim de semana

Possibilidade de chuva nesta sexta (13) é de 90%

Esther Morais

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:04

Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador amanheceu chovendo nesta sexta-feira (13) e deve continuar assim ao longo do fim de semana. As chances do tempo seguir chuvoso e nublado ao longo do dia são de 90%, segundo previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal). >

No sábado (14), as chances caem para 60% e, no domingo (15), 30%. Em caso de emergência, é possível acionar o órgão pelo Disque 199. >

Confira a previsão:

PREVISÃO PARA SEXTA-FEIRA (13/06/2025) >

Céu nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.>

PREVISÃO PARA SÁBADO (14/06/2025)>

Céu nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.>

PREVISÃO PARA DOMINGO (15/06/2025)>

Céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia.>

Praias do Nordeste terão ondas de até 2,5m no fim de semana

As praias de parte do litoral nordestino terão ondas com altura acima da média neste fim de semana. O aviso foi emitido pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, e alerta que a passagem de uma frente fría poderá provocar ressaca na faixa litorânea.>

Os estados afetados são a Bahia, Sergipe e Alagoas, sendo que, na faixa entre Salvador (BA) e Maragogi (AL), a previsão é de ondas de direção Sul a Sudeste e altura até 2,5 metros - o normal é de até 2m -, entre esta sexta-feira (13) e domingo (15). >