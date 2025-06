LUTO

Jéssica Senra desabafa após morte do ex-namorado Daniel Keller: 'Sem chão'

A jornalista e o advogado viveram um relacionamento entre 2018 e 2021; Daniel foi encontrado morto nesta sexta (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de junho de 2025 às 21:29

Jéssica Senra e Daniel Keller Crédito: Reprodução

Jessica Senra se manifestou publicamente após a morte do ex-namorado, o advogado criminalista Daniel Keller nesta sexta-feira (13). A jornalista e o advogado viveram um relacionamento entre 2018 e 2021.

>

A comunicadora deixou seu desabafo através de um comentário em publicação no Instagram do jornalista Hildazio Santana, que lamentava a morte do amigo. "Sem chão", escreveu Jéssica.

Jéssica Senra desabafa após morte do ex Crédito: Reprodução

O advogado criminalista Daniel Keller foi encontrado morto em um apart-hotel na manhã desta sexta-feira (13), em Salvador. As autoridades policiais o encontraram sem sinais vitais no apartamento em que estava no Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, por volta das 9h.

O advogado era muito conhecido na Bahia, tendo atuado em casos relevantes no estado, como no julgamento da médica Kátia Vargas. Além da atuação na advocacia, ele também foi professor universitário e sócio do escritório Daniel Keller Advocacia Criminal.