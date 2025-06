LUTO

Faculdade se pronuncia após morte de advogado Daniel Keller: 'Profissional exemplar'

Advogado criminalista foi encontrado morto em quarto de hotel no Caminho das Árvores

Maysa Polcri

Publicado em 13 de junho de 2025 às 13:55

Daniel Keller ficou conhecido por trabalho como advogado criminalista Crédito: Reprodução

A União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime), faculdade onde o advogado Daniel Keller, 41, era professor, lamentou a morte do docente em uma nota publicada nesta sexta-feira (13). Keller foi encontrado morto em um quarto de hotel no Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã desta sexta. Um revólver foi retirado pela polícia do local e passará por perícia. O caso é investigado pela 1º Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). >

Daniel Keller era professor do curso de Direito, além de ser conhecido por participar de julgamentos que tiveram grande repercussão, como o da médica Kátia Vargas e dos pastores envolvidos na morte de Lucas Terra. "Professor Daniel foi um profissional exemplar, referência no ensino do Direito Penal e reconhecido por sua atuação combativa na advocacia criminal. Era, acima de tudo, um educador apaixonado, sempre disposto a compartilhar conhecimento e a inspirar seus alunos com sabedoria, sensibilidade e generosidade", diz a nota da faculdade. >

"Querido por todos — colegas, discentes e funcionários — sua presença marcava positivamente a rotina acadêmica, deixando lembranças de admiração, respeito e afeto. Sua ausência será profundamente sentida por toda a comunidade universitária. Neste momento de dor, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colegas professores e alunos, desejando força e consolo", completa a Unime. A nota é assinada pela coordenação e professores do curso de Direito.>

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) também publicou uma nota de pesar. "Para além da sua competência profissional e institucional, Keller era antes de tudo um amigo. Durante sua trajetória, ele honrou a todos os advogados e advogadas com sua atuação sempre firme. Pessoa querida por todos, deixará saudades não apenas nos fóruns, mas principalmente nas rodas de conversas", diz a entidade. >

Daniel Keller era graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (2007) e tinha especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Também foi professor da UCSal, da Faculdade Ruy Barbosa e FTC, além de sócio da Daniel Keller Advocacia Criminal.>

Morte

O advogado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13), no hotel Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, por volta das 9 horas. Após a confirmação do óbito, o local foi cercado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Uma arma foi encontrada no quarto onde Daniel Keller morreu. >

Daniel Keller ficou conhecido por trabalho como advogado 1 de 4

Ainda não se sabe o que causou a morte. O caso será investigado pela 1º Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Imagens de câmeras de segurança foram coletadas pelos policiais e testemunhas serão ouvidas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). >