Maior árvore do mundo tem mais de 16 mil anos e tem o tamanho de 60 campos de futebol

Pando, formado por 47 mil troncos clonados, se espalha por 43 hectares e pode ter entre 16 mil e 80 mil anos, segundo análise genética recente

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:32

A planta é considerada um organismo único porque se reproduz de forma assexuada, por brotamento, e não por sementes Crédito: Reprodução/Youtube

Localizada na Floresta Nacional de Fishlake, em Utah, nos Estados Unidos, a maior árvore do planeta impressiona não só pelo seu tamanho, mas também pela sua idade.>

Conhecida como Pando, essa imensa estrutura viva ocupa cerca de 43 hectares - que equivale a 60 campos de futebol - e é composta por aproximadamente 47 mil troncos interligados por um sistema único de raízes. Apesar de parecer uma floresta, cientificamente é considerada uma única árvore. >

Pando é um álamo tremedor (Populus tremuloides) triploide, ou seja, possui três cópias de cada cromossomo. Essa característica impede a reprodução sexual via sementes, fazendo com que ele se espalhe e renasça por meio de brotamento, gerando clones genéticos. Seu nome vem do latim e significa “eu espalho”, uma referência direta ao modo como se multiplica ao longo do tempo.>

Uma floresta que é, na verdade, uma única árvore gigante

Essa singularidade faz de Pando um dos organismos vivos mais surpreendentes do planeta. Com seus milhares de troncos geneticamente idênticos, ele cria uma vasta área verde que mais parece uma floresta, mas que funciona como um só organismo.>

A estrutura é um exemplo raro de longevidade e resiliência da natureza, que continua crescendo e se renovando há milhares de anos.>

Além disso, o fato de se reproduzir por brotamento e não por sementes faz com que a manutenção e expansão do Pando dependam exclusivamente da saúde do sistema radicular comum. Essa estratégia também contribui para que o organismo sobreviva a eventos adversos, como incêndios e mudanças climáticas, com uma capacidade notável de regeneração.>

Genética e mutações: o relógio para medir a idade do gigante

Para entender melhor a idade do Pando, cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia e da Universidade de Utah realizaram um extenso estudo genético. Eles coletaram centenas de amostras de raízes, galhos, folhas e cascas em diferentes pontos da árvore, além de analisar outras árvores da mesma espécie para comparação.>

A análise do DNA revelou quase 4 mil variações genéticas, pequenas mutações que foram acumuladas ao longo do tempo entre os clones. Essas mutações servem como um relógio biológico, permitindo aos pesquisadores reconstruir a história evolutiva do organismo.>