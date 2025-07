NOVELA

Vale Tudo: veja como foi o acidente que quase matou Leonardo, filho de Odete Roitman

Cenas devem mostrar o capotamento do carro e Odete carregando o filho gravemente ferido

Segundo informações do Notícias da TV, as cenas devem ir ao ar no fim de agosto. O flashback mostrará Leonardo ainda jovem, ao lado de Heleninha (Paolla Oliveira), no momento do capotamento do carro. A sequência incluirá imagens de Odete e Nise (Teca Pereira) carregando o rapaz ferido e Heleninha caída no chão.>