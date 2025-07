SONHO

Filha de Joana Prado e Vitor Belfort se muda para o Brasil sozinha para jogar em time de vôlei

Vitória vai retornar ao país natal para seguir carreira de atleta aos 17 anos

Aos 17 anos, Vitória Belfort está de mudança para o Brasil. Filha de Joana Prado e Vitor Belfort, a jovem deixará os Estados Unidos, onde vivia com os pais e os irmãos — Davi, de 20, e Kyara, de 16 — para investir na carreira como atleta. Acompanhada da mãe, ela já embarcou rumo ao novo destino, onde jogará em um time de vôlei, como revelou a ex-Feiticeira em seus Stories no Instagram. >

“Voltando para o Brasil, porque Vivi vai morar por lá. Está preparada, filha?”, perguntou Joana. “Eu estou! Minha mamãe me preparou e a minha família”, respondeu a jovem. “Vai ser bom, vai aprender muito”, explicou a jovem através das redes sociais. >

Ao chegar com Vitória ao destino final da viagem, Joana fez mistério sobre o time que a filha vai jogar. “Onde vocês acham que ela vai morar? Ela vai jogar vôlei”, falou a mãe da jovem, que está seguindo os passos do pai, que é ex-lutador, ao apostar em uma carreira nos esportes. Nos Estados Unidos, ela já fez parte de um time, o Georgia Tech Volleyball.>

Há alguns dias, Joana e Vitor posaram com os três filhos. O registro foi compartilhado por Kyara, que mora longe da família por conta dos estudos, algo comum nos Estados Unidos. “Nada como estar com a família de novo muita conversa, risada, e amor… e claro, Deus acima de tudo, guiando cada passo”, escreveu a jovem na legenda do post.>