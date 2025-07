ENTENDA

Billie Elish tem fala controversa e fãs apontam racismo da cantora: 'Muito brancos'

Cantora disse que sentia representada por ver tantas pessoas parecidas em um show

F Felipe Sena

Publicado em 29 de julho de 2025 às 21:32

Billie ilish Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Billie Elish expressou seus sentimentos no show realizado na Irlanda, no último sábado (26). A artista citou a representatividade do público irlandes, do mesmo país em que a artista nasceu. >

No entanto, a fala não pegou bem e fãs da artista apontaram racismo em sua colocação. Durante a apresentação, a artista disse: “É muito legal estar aqui porque sou irlandesa. Todo mundo aqui se parece muito comigo. Tipo muito, muito, muito, muito brancos.”>

O vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais provocou reações de seguidores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde a cantora havia cancelado um show previsto para acontecer em setembro deste ano, em São Paulo.>

Usuários questionaram se o comentário de Billie sobre a cor de pele do público teria relação com o fato dela ter deixado de se apresentar em um país reconhecido pela miscigenação e diversidade étnica. No entanto, muitos comentários se restringem a memes, sobretudo no X, antigo Twitter.>

Show cancelado

A cantora, de 23 anos, cancelou as apresentações da turnê “Hit Me Hard and Soft” que faria no Brasil em setembro deste ano. O estádio do Morumbi, em São Paulo, com capacidade para até 66 mil pessoas, seria o local sugerido para os shows, mas a artista queria um local menor.>