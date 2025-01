CONFIRA LINE

Lady Gaga, Billie Eilish e mais artistas farão show beneficente para as vítimas dos incêndios em Los Angeles

Cerca de 15 atrações se apresentarão em LA para arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais

Lady Gaga e Billie Eilish estão entre as atrações de um show beneficente com previsão para ser realizado daqui a duas semanas em Los Angeles, e acordo com o portal TMZ. Cerca de 15 atrações vão arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais que a cidade americana tem enfrentado. Os incêndios já deixaram mais de 24 mortos e mais de 180 mil desabrigados desde o último dia 7, segundo agências internacionais.