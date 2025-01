VEJA FOTOS

BBB 25: Ex-namorado de Aline Patriarca exibe álbum de fotos antigas com baiana irreconhecível

Policial militar exonerada, jovem foi a primeira Pipoca do BBB25 a conquistar 500 milhões de seguidores

A baiana Aline Patriarca tem chamado atenção no BBB25 com seu físico e sua postura no jogo, se tornando a primeira Pipoca da edição a acumular 500 mil seguidores no Instagram. Desde o anúncio dos participantes da 25ª edição do BBB Aline, a policial militar que pediu exoneração para entrar na casa começou a ganhar fãs rapidamente.