DISPUTA PELA IMUNIDADE

Eliminação quíntupla, susto e decepção: saiba tudo o que rolou na primeira prova de resistência do BBB 25

Eva e Renata foram a última dupla a deixar a prova, ganhando imunidade

Na primeira noite dentro da casa do Big Brother Brasil 2025, os participantes já tiveram que enfrentar uma prova de resistência. Com direito à eliminação quíntupla, susto e decepção com o coleguinha, a prova teve a dupla Eva e Renata como vencedoras. As amigas bailarinas foram as últimas a sair da dinâmica, depois de um pouco mais de seis horas e ganharam imunidade no “paredão” desta semana.