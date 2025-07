0% AMÔNIA

Marca promove pintura de cabelo gratuita em Salvador; veja como participar

Ação atenderá gratuitamente mais de 100 mulheres

Tharsila Prates

Publicado em 18 de julho de 2025 às 20:34

Niely Cor&Ton estará no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

A Niely Cor&Ton - marca brasileira do Grupo L’Oréal - anunciou uma ação com foco na linha 0% amônia, em duas capitais do país: Salvador e Rio de Janeiro. A atividade irá atender gratuitamente mais de 100 mulheres em cada uma das cidades, neste sábado (19). O objetivo é promover a transformação na cor dos cabelos e também na autoestima das mulheres.>

A campanha “A mudança que não sai da sua cabeça” evidencia o compromisso da marca em democratizar o acesso à coloração sem amônia, ampliando a educação sobre essa tecnologia. >

Na capital baiana, a ação acontece das 9h às 19h, no Parque da Cidade, no Itaigara. As consumidoras baianas poderão comparecer ao local a partir do início da programação para agendar seu horário. Além do serviço gratuito de coloração, o evento contará com atividades voltadas para o autocuidado, autoestima e conteúdos educativos sobre a tecnologia sem amônia e sua aplicação prática em casa.>

Alunas da Escola de Beleza do Grupo L’Oréal atuarão como coloristas. No local, também será possível se inscrever para a próxima turma da Escola. A Niely fará a doação de lavatórios e secadores para ONGs parceiras, ampliando o impacto positivo nas comunidades. Produtos da marca ainda serão distribuídos ao público.>

“Niely Cor&Ton é a marca líder há muitos anos porque tem excelente performance de cor e muita qualidade a um preço acessível. Mas, além de oferecer um produto democrático, a marca também entrega autoestima para essas mulheres, porque acreditamos na beleza como uma expressão de autoconfiança, aceitação e empoderamento. Com essa ação, queremos mostrar que transformar o visual é também uma forma de transformar histórias, ampliando o acesso a uma beleza única e poderosa para todas”, afirma Arnaud Mesange, diretor de Marketing de Marcas Brasileiras do Grupo L’Oréal.>

A campanha “A mudança que não sai da sua cabeça” ganhará força no ambiente digital, com influenciadores e criadores de conteúdo amplificando a mensagem da transformação. O público será impactado por conteúdos inspiradores e reais, que reforçam os benefícios da coloração Cor&Ton 0% Amônia e convidam para os eventos no Rio de Janeiro e em Salvador. A ação também contará com consumidoras testando o produto em casa e compartilhando suas experiências.>