TRANSPORTE

Obras alteram itinerário de ônibus no Rio Vermelho neste final de semana; veja linhas

O tráfego de veículos também será interditado a partir das 7h, na Ladeira do Nordeste; haverá alterações também na Lucaia

O atendimento de transporte no bairro do Rio Vermelho será modificado neste final de semana por conta de obras emergenciais de drenagem na região. Executado pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), o serviço será realizado na Ladeira do Nordeste, onde o tráfego de veículos será interditado a partir das 7h da manhã deste sábado (19), com previsão de conclusão até as 5h da manhã da segunda-feira (21). >