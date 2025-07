ECONOMIA

Maior reserva de petróleo do mundo está perto do Brasil, mas produz menos que a Arábia Saudita

País latino-americano tem as maiores reservas do mundo, mas não é tão presente nas exportações

Muito próximo ao Brasil, a Venezuela abriga uma região petrolífera de proporções gigantescas. Apesar de possuir a maior reserva de petróleo do mundo, o país enfrenta sérios desafios, sufocado por sanções econômicas e políticas que impedem o pleno desenvolvimento de seu potencial. >

Em termos de volume, o Cinturão Petrolífero do Orinoco, localizado no país, contém mais de 300 bilhões de barris. Para efeito de comparação, a Arábia Saudita, famosa por suas vastas reservas, tem 267 bilhões de barris em todo o seu território, demonstrando a superioridade venezuelana.>

O cinturão, que ocupa uma área de aproximadamente 56 mil quilômetros quadrados, situa-se na margem do rio Orinoco, no leste do país. O grande diferencial dessa reserva, além de sua dimensão, é o tipo de petróleo que ela armazena: pesado e extrapesado.>