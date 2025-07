REVELAÇÕES

Os famosos que já confessaram swing e troca de parceiros: 'Hoje sou evangélico'

Lista tem nomes como Anitta e Flávia Alessandra

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:52

Anitta e Yudi Tamashiro Crédito: Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra surpreendeu ao revelar que já "parou em um swing". A confissão aconteceu durante participação no "Surubaum", programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e deixou até o marido da própria atriz, Otaviano Costa, chocado. Mas ela não foi a única famosa que já assumiu uma experiência do tipo. Nomes como Anitta, Otávio Muller e Yudi Tamashiro também já falaram publicamente sobre suas experiências com troca de casais.>

Flávia Alessandra

A revelação foi feita no "Surubaum", quando a atriz contava sobre a preparação para viver Alzira na novela Duas Caras (2007-2008). A personagem era dançarina de pole dance.>

"Passei a ter aulas com uma professora que sempre tinha uma chegada triunfal. Ela era uma inspiração", falou Flávia, acrescentando que pediu para ver uma apresentação da instrutora, que a orientou a ir a São Paulo e assisti-la em uma casa noturna em uma quarta-feira, que segundo ela, era um "dia mais família".>

"Cheguei antes da apresentação e sentei na frente. Começou um show, vi as pessoas chegando, olhando para mim e pensei: 'Cara, é swing'", recordou. Flávia falou que resolveu assistir ao restante da apresentação ao lado do palco, próxima a um segurança, para evitar alarde.>

Anitta

A cantora já assumiu que se sente segura para fazer ménage e troca de casal quando está em um relacionamento. "Se eu tenho um namorado e ele quer fazer um ménage ou trocar de casal, eu me sinto segura e não me sinto mal em fazer isso, se todo mundo estiver feliz", disse ao The Guardian, em 2020. >

"Eu não me importo. Minha família sabe da minha bissexualidade. Troco de namorado tanto quanto troco de roupa... Quanto mais as pessoas me julgam, mais eu quero falar: ‘Ei, pessoal, eu faço isso e faço aquilo! Querem saber mais? Também faço isso!’", completou.>

Yudi Tamashiro

O apresentador confessou, durante participação em um podcast em 2023, que já foi viciado em casas de swing. "Quem é dos bastidores sabe das loucuras que eu fazia e tal. E hoje sou evangélico. Eu fazia [bastante loucuras]. Eu fiquei um tempo viciado em casas de swing, e as pessoas acham que não viciam", admitiu.>

Otávio Muller

O ator e ex-marido de Preta Gil disse que, em conversas com amigos, ficou sabendo de um lugar interessante e decidiu ir até lá em grupo. Otávio falou que imaginava que o estabelecimento era caliente, mas não tanto:>

"Era uma casa comum. Normalíssima! O produtor local falou: 'hoje é dia de casal. Vocês estão sozinhos, então adotem uma postura mais discreta'. Quando a gente entrou, finalmente descobrimos que estávamos em uma casa de swing! Troca de casais!", lembrou, em participação no Que História É Essa, Porchat?.>

Otávio Müller no Que História É Essa, Porchat? Crédito: Reprodução

Emílio Dantas e Fabíula Nascimento

Fabiula Nascimento e Emílio Dantas também falaram no "Surubaum" sobre suas experiências em casas de swing. O ator afirmou que foi a um estabelecimento do tipo após um convite da gerente do local, que era sua amiga. Ele garantiu que não chegou a participar de ações sexuais.>

"Para você participar do swing, você tem que subir como se fosse um dark room porque tem as regras lá em cima", explicou. "Tinha um show de sexo rolando na parte de baixo, com um barzinho, tudo normal para as pessoas se conhecerem. Se você quisesse que rolasse alguma coisa, você subia para um lugar que tinham regras e tudo".>