Quem é Grace Springer? Conheça a jovem de 28 anos que viralizou com flagra de CEO e amante em show

Jovem disse que não conhecia o casal: 'Destruindo casamentos e carreiras'

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de julho de 2025 às 19:00

Grace Springer 'quebrou a internet' ao publicar o vídeo de um casal sendo pego no flagra durante um show do Coldplay nos Estados Unidos. Os dois curtiam a apresentação agarradinhos, até que apareceram no telão do Gillette Stadium quando a "kiss cam" (ou câmera do beijo) circulava pelo público. Eles se separaram imediatamente, chamando a atenção até mesmo do vocalista da banda, Chris Martin: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".>

O vídeo, postado no TikTok, viralizou rapidamente, e já ultrapassa 60 milhões de visualizações desde que foi compartilhado. Com tanta repercussão, não demorou muito para que os nomes dos dois amantes fossem descobertos: Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa. >

Ambos são casados com outras pessoas - e, após o flagra, a esposa de Andy e mãe de seus dois filhos, Megan Kerrigan, retirou o sobrenome do (ex?) marido em seu perfil do Facebook e Instagram. Posteriormente, apagou suas contas nas redes sociais.>

Responsável pela exposição do casal, Grace Springer tem 28 anos e é moradora de New Jersey. Geralmente discreta nas redes sociais, ela tem pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram, com apenas 55 publicações até aqui. Muitas delas são de viagens, paisagens e de seu cachorro.>

Fã do Coldplay, a jovem disse ao jornal "US Sun" que não fazia ideia de que estava prestes a desencadear uma "tempestade" na internet quando postou o vídeo. >

"Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só pensei que tinha visto uma reação interessante na câmera do beijo e decidi postar. Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo, mas joguem jogos idiotas... ganhem prêmios idiotas", declarou a americana.>

"Espero que os parceiros deles se recuperem disso e tenham uma segunda chance de felicidade, com o futuro ainda pela frente", completou.>

Nesta sexta-feira (18), ela brincou com o ocorrido. "Voltando ao TikTok depois de quebrar a internet, destruir múltiplas carreiras e arruinar dois casamentos", escreveu.>