POLÊMICA

Empresa desmente declarações de CEO flagrado com amante em show do Coldplay

Astronomer afirma que carta de arrependimento de Andy Byron é falsa e não houve posicionamento oficial até agora

Fernanda Varela

Publicado em 18 de julho de 2025 às 15:00

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot Crédito: Reprodução

A empresa Astronomer, na qual Andy Byron é CEO, negou que uma suposta nota de desculpas atribuída seja verdadeira. O empresário, que é casado, foi flagrado agarradinho com sua amante, Kristin Cabot, que é diretora de RH na mesma corporação. Os dois foram flagrados na câmera do beijo no show do Coldplay.>

Andy Byron 1 de 4

As imagens foram feitas durante uma apresentação da banda em Boston. No registro, Byron e Kristin aparecem no telão abraçados. O casal se desespera ao perceber que houve um flagra e rapidamente, internautas identificaram os dois como colegas da mesma empresa de tecnologia. O episódio ganhou ainda mais força quando vieram à tona informações de que Byron é casado e tem dois filhos.>

Nos dias seguintes, passou a circular nas redes sociais um suposto pedido público de desculpas assinado pelo executivo. Na mensagem, ele reconhecia o erro, pedia perdão à esposa, aos filhos e à equipe da empresa, e ainda encerrava com um trecho da música Fix You, do Coldplay. A suposta carta foi reproduzida por perfis populares e chegou a ser noticiada por alguns veículos.>

Mas segundo a própria Astronomer, a declaração nunca existiu. Procurada pelo portal Men’s Journal, a companhia afirmou por meio do porta-voz Taylor Jones: “Esta não é uma declaração real”.>

A origem do conteúdo foi rastreada até uma conta de paródia no X (antigo Twitter). Apesar dos sinais de que se tratava de uma página humorística, muita gente compartilhou a mensagem como se fosse verdadeira. Após a repercussão, o perfil foi suspenso pela plataforma.>