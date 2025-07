SAIBA TUDO

Quem é Megan Kerrigan, esposa do CEO flagrado com amante em show

Depois de ser traída, mulher retirou o sobrenome de Andy Bryon nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de julho de 2025 às 09:42

Megan Kerrigan, Andy Bryon e Kristin Cabot Crédito: Reprodução

O empresário Andy Byron está no centro de uma enorme polêmica que tomou conta das redes sociais. O CEO da Astronomer foi flagrado com a amante durante um show do Coldplay. No vídeo, que já alcançou mais de 52 milhões de visualizações, o executivo está agarradinho em Kristin Cabot, diretora de RH da empresa. Ao perceberem que estavam sendo exibidos no telão, os dois se afastam rapidamente, escondendo o rosto.>

"Olha só esses dois! O quê? Eles são muito tímidos ou estão tendo um caso", diz o cantor do Coldplay, Chris Martin, no microfone. O flagra aconteceu em um show da banda para 65 mil pessoas no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Massachusetts (EUA).>

Após o episódio, a esposa de Andy, Megan Kerrigan, retirou o sobrenome do (ex?) marido em seu perfil do Facebook e Instagram. Mas, com o avalanche de notícias sobre a traição, ela posteriormente apagou suas contas em redes sociais.>

Mas afinal: quem é Megan Kerrigan? Mãe de dois filhos do CEO, ela tem 50 anos e é uma educadora respeitada em Massachusetts. Megan trabalha como diretora adjunta de admissões do ensino básico e do Programa Hope Graham da Bancroft School, na cidade de Worcester.>

De acordo com a revista 'Newsweek', Megan e Andy vivem em uma pequena localidade perto de Foxborough, onde o Coldplay se apresentou. Segundo o 'Men’s Journal', o casal possui uma casa avaliada em mais de 1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões, aproximadamente).>

Antes de Megan desativar as suas contas nas redes sociais, várias pessoas prestaram solidariedade. "Isto é tão errado e tão doloroso", disse uma pessoa. "Que mulher de classe! Força, Megan. Vai em busca de um advogado de divórcio e reivindique o que é teu", aconselhou outra.>