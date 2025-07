MEA CULPA

CEO flagrado com amante em show se pronuncia: 'Desculpas sinceras à minha esposa'

Andy Byron reconheceu o erro em comunicado com direito à citação de Coldplay

17 de julho de 2025

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot Crédito: Reprodução

O CEO da Astronomer Andy Byron, flagrado agarradinho com amante durante show do Coldplay, veio à público se manifestar sobre o acontecido. No vídeo que já alcançou mais de 5 milhões de pessoas o executivo está ao lado Kristin Cabot, diretora de RH da empresa; os dois se afastam rapidamente, escondendo o rosto ao perceberem que estavam sendo exibidos no telão. >

No pronunciamento, Andy expressou suas desculpas à família e à empresa bilionária que lidera. "O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Quero expressar minhas sinceras desculpas à minha esposa, à minha família e à equipe da Astronomer. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder", iniciou, expressando arrependimento. >

O empresário pediu um momento para refletir sobre o erro. "Essa não é a pessoas que eu quero ser, nem a forma que desejo representar a empresa que ajudei a construir. Estou tirando um tempo para refletir, assumir minha responsabilidade e entender quais serão os próximos passos, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Peço privacidade para passar por esse processo", escreveu.>

Ele reclamou da exposição e do que chamou de "espetáculo". "Também quero expressar o quanto me incomoda o fato de um momento privado tenha se tornado público sem o meu consentimento. Tenho respeito por artistas e profissionais do entretenimento, mas espero que todos nós possamos refletir mais profundamente sobre o impacto de transformar a vida te uma outra pessoas em um espetáculo". >

Por fim, ele deixou uma citação da banda Coldplay como reflexão: "Como um amigo uma vez cantou: 'As luzes guiarão você de volta para casa e acenderão seus ossos e eu tentarei consertar você". As frases são da música "Fix You". >

Relembre climão

Durante show do Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos nesta quarta-feira (16), o CEO da Astronomer Andy Byron e a diretora de RH Kristin Cabot aparecem no telão do estádio agarradinhos. Porém, ao perceberem que estava sendo filmado os dois tomam um susto. A mulher cobre o rosto com a mão e se afasta e o homem se abaixa rapidamente, tentando sair de cena. A atitude chamou a atenção de Chris Martin, que comentou no microfone: “Olha só esses dois! O quê? Eles são muito tímidos ou estão tendo um affair?”>

De acordo com o "The Sun", Byron está na empresa bilionária norte-americana desde julho de 2023, e Kristin assumiu o cargo há cerca de nove meses.>