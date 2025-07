NOVELA

Vale Tudo: Afonso pula a cerca e trai Maria de Fátima

Na manhã seguinte, o ricaço acorda desorientado

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) vai trair Maria de Fátima (Bella Campos) com Solange (Alice Wegmann), diretora da agência Tomorrow. A pulada de cerca, no entanto, será muito mais que uma recaída, e vai acabar em gravidez de gêmeos. Ela, no entanto, esconderá de todos que o pai do bebê é Afonso.>