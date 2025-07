4 ANOS DEPOIS

Filho de Marília Gabriela desabafa após ex se casar com outro: 'Doeu muito'

Theodoro Cochrane e Fabrício terminaram o relacionamento em 2021

Fabricio Santana se casou com o diretor de desfile e casting Bill Macintyre Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator e figurinista Theodoro Cochrane, de 46 anos, filho da icônica jornalista Marília Gabriela, emocionou e dividiu opiniões ao fazer um sincero desabafo nas redes sociais. O motivo? O casamento do ex-namorado, o modelo Fabrício Santana, com outro homem, algo que ele descobriu por acaso, poucos minutos antes de entrar em cena na peça que estrela ao lado da mãe, A Última Entrevista. >

“Soube que a última pessoa que disse que me amava se casou. Descobri pelo post de uma amiga em comum. No texto, ela dizia que ele havia se casado com o amor da vida dele”, contou Theodoro em um vídeo publicado na segunda-feira (15), que rapidamente repercutiu nas redes.>

O ator e Fabrício colocaram um ponto final na relação há quatro anos. No último fim de semana, o modelo oficializou a união com o diretor de desfiles Bill Macintyre, em uma cerimônia íntima com cerca de 50 convidados.>

Com a voz embargada, Theodoro confessou ter sido tomado por um sentimento de “melancolia” e “incompetência” diante da notícia. “Foi uma dor madura, solene. Uma dor que dói, mesmo que eu não queira mais essa pessoa. O rompimento foi abrupto e, como quase sempre, doloroso para quem não esperava”, afirmou. “Nos ensinaram que o fim de uma história de amor é sinônimo de fracasso.”>

Apesar de destacar que os dois eram “intelectualmente diferentes e emocionalmente opostos”, o ator foi honesto ao admitir que a notícia reabriu feridas. “Meu ego ferido fez questão de perguntar: por que eu não fui melhor com esse amor?”>

O desabafo gerou identificação, mas também críticas. Alguns internautas disseram que Theodoro estava “preso ao passado”, enquanto outros ironizaram o tom dramático da publicação. O ator, no entanto, não deixou barato e respondeu diretamente a vários comentários. A um deles, que disse “quanta verborragia inútil”, ele retrucou: “Sai pra lá, coisa ruim”. A outro, que o acusou de “passar vergonha”, respondeu: “Acho que você não entendeu o vídeo”.>

Já Fabrício, o ex-namorado, se pronunciou brevemente após a repercussão. Disse estar chateado com a exposição de sua vida pessoal e de sua nova família. “O que me incomodou mais foi ver o rosto do meu marido e da família dele em meio a tudo isso. Eles não escolheram estar nessa vitrine.”>