ISSO, ISSO, ISSO!

'Chaves' e 'Chapolin' estreiam no Globoplay: veja como está o elenco hoje em dia

Séries mexicanas icônicas chegam ao streaming com novos episódios

Prepare-se para a nostalgia! A partir da próxima segunda-feira (21), os clássicos mexicanos Chaves e Chapolin estreiam no Globoplay com novos episódios disponíveis. Sucesso absoluto em diversos países da América Latina, as séries criadas por Roberto Gómez Bolaños continuam conquistando fãs de todas as idades, décadas após sua exibição original. >