NOVELA DAS 9

Cena do 'mambo caliente' em 'Vale Tudo' decepciona e público detona: 'Estragaram tudo!'

Paolla Oliveira rebateu críticas e garante que o momento icônico de Heleninha ainda não foi ao ar

O remake de Vale Tudo, exibido pela Globo, causou alvoroço nesta terça-feira (15) após colocar no ar uma versão da cena clássica em que Heleninha Roitman, embriagada, pede ao DJ um "mambo caliente". Originalmente eternizada por Renata Sorrah na novela de 1988, a sequência se tornou uma das mais icônicas da teledramaturgia brasileira. No entanto, a releitura feita pela nova versão desagradou o público e gerou uma avalanche de críticas nas redes sociais. >

Na cena exibida, Heleninha, vivida por Paolla Oliveira, aparece bebendo em uma balada com temática japonesa e reclama da “música caída”. Ela pede insistentemente para o DJ colocar um mambo animado, mas acaba ignorada. O momento ganha repercussão entre os personagens quando Maria de Fátima (Bella Campos) recebe um vídeo da socialite dançando e o compartilha com a família.>

Ao contrário da primeira versão, onde a cena tem forte apelo cômico e Heleninha termina caindo no chão após dançar descontroladamente, a nova adaptação optou por um tom mais sóbrio, o que desagradou boa parte dos telespectadores. “Parabéns por estragarem mais uma cena”, escreveu uma usuária nas redes. “Manuela Dias conseguiu estragar outra sequência memorável. Que decepção!”, criticou outra. “Sem graça, sem impacto e sem o carisma da original”, disparou mais um.>

A repercussão negativa foi tanta que Paolla Oliveira precisou se pronunciar. A atriz usou o Instagram na quarta-feira (16) para tranquilizar os fãs e esclarecer que a tão aguardada cena ainda está por vir. “Não é a cena”, comentou, com emojis de risada, em uma publicação que comparava os dois momentos.>

Na versão original de Vale Tudo, a cena do “mambo caliente” vai ao ar somente nos momentos finais da trama, quando Heleninha e Ivan já não estão mais juntos. Como no remake a personagem já citou o mambo em outros momentos de embriaguez, há expectativa de que a releitura mais fiel do clássico ainda esteja sendo guardada para um capítulo mais à frente.>