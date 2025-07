MOBY DICK

Tesouro raro de R$ 3 milhões é achado em baleia morta

Substância rara matou a baleia, mas é disputada há séculos por perfumistas

O responsável pela autópsia, o patologista Antonio Fernández Rodríguez, revelou que o âmbar pode ter sido a própria causa da morte do animal. O nódulo raro, que chegou a perfurar o intestino da baleia, foi retirado após um exame detalhado, mesmo com o mar agitado e as condições difíceis no local.>