NEGÓCIO MILIONÁRIO

Saiba qual foi e onde fica a fazenda baiana que acaba de ser vendida por R$ 141,4 milhões

A propriedade possui projetos destinados ao de cultivo de grãos e a pecuária

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 09:13

Saiba qual foi e onde fica a fazenda baiana que acaba de ser vendida por R$ 141,4 milhões Crédito: D

Com uma área total de 17.799 hectares, a Fazenda Preferência, localizada no município de Baianópolis, no oeste baiano, acaba de ser vendida pelo grupo BrasilAgro por R$ 141,4 milhões. Do total da área, 12.413 hectares são considerados úteis. Ou seja, na transação financeira, cada hectare custou o equivalente a R$ 11,3 mil. A propriedade possui projetos destinados ao de cultivo de grãos e a pecuária. No momento, havia mil hectares destinados ao cultivo de feijão na propriedade.>

A propriedade foi adquirida pela BrasilAgro em 2008 por R$ 10,7 milhões. Desde então, foram investidos R$ 23,9 milhões no seu desenvolvimento. Do ponto de vista contábil, o valor registrado da Fazenda Preferência nos livros da companhia é de R$ 34,7 milhões, considerando aquisição e investimentos líquidos de depreciação. A Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada nessa transação é de 9,3% ao ano.>

Segundo informações do comunicado enviado ao Mercado, o comprador realizou um pagamento inicial de R$ 2 milhões. Um segundo aporte, este no valor de R$ 40 milhões, será efetuado até o próximo dia 30 de julho. O saldo remanescente será quitado em seis parcelas anuais. O duration (tempo médio de recebimento) da operação é de 2,7 anos. >

Por ter grande parte de sua área destinada a pecuária, “a transação foi realizada em arrobas de boi gordo e é equivalente a 452.342 arrobas (36,44 arrobas por hectare útil). O valor das parcelas será calculado na data do pagamento com base na cotação da arroba na praça de Barretos (SP), de acordo com relatório da Scot Consultoria, com preço mínimo garantido de R$ 309,50 por arroba e variação positiva a partir deste valor”, reforça o comunicado.>

“Essa venda reforça mais uma vez nossa capacidade de transformar ativos e capturar valor de forma eficiente. A Fazenda Preferência passou por um ciclo completo de desenvolvimento e agora gera retorno atrativo, mesmo em um cenário de maior seletividade no mercado. Seguimos comprometidos com a nossa estratégia de alocação racional de capital e criação de valor sustentável para os acionistas”, afirma Gustavo Javier Lopez, CFO e diretor de relações com investidores da BrasilAgro.>