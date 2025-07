URGENTE

Incêndio de grandes proporções atinge palco principal do Tomorrowland na Bélgica

Equipes de bombeiros estão no local para controlar as chamas

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do palco principal do festival de música Tomorrowland, na Bélgica, nesta quarta-feira (16), dois dias antes da estreia da festa. Segundo o Daily Mail, equipes de bombeiros estão no local para apagar as chamas.>