Não jogue a borra de café fora, ela ainda tem muita utilidade

De tempero pra carne a esfoliante natural, veja como reaproveitar esse restinho do café no dia a dia

Agência Correio

Publicado em 16 de julho de 2025 às 18:00

A borra do café pode ser sua companheira diária Crédito: Freepik

Sabe aquele pozinho que sobra depois que o café passa? Pois é, essa é a famosa borra ,e embora muita gente jogue fora, ela pode ser uma aliada em várias partes da sua rotina. >

Seja na cozinha, no jardim ou nos cuidados com a pele, a borra de café tem mais serventia do que parece. Abaixo, oito jeitos fáceis de aproveitar.>

1. Nutrição para suas plantas

A borra tem nitrogênio, potássio e magnésio, uma boa mistura pra dar um gás nas plantas, principalmente nas que gostam de solo ácido, como rosas, hortênsias e azaléias. >

2. Espanta praga

Além de alimentar, também protege: o cheiro e a textura ajudam a afastar formigas, caracóis e pulgões dos canteiros.>

3. Limpeza pesada

Misturada com detergente, a borra vira um esfoliante natural pra louça: tira crosta de panela, sujeira de grelha e até mancha de pia.>

4. Acaba com mau cheiro

Seca, ela puxa o cheiro ruim da geladeira, do lixo e até dos sapatos. É só colocar num potinho aberto e deixar agir.>

5. Cuidados com a pele e beleza

Misture com óleo de coco ou mel e use como esfoliante natural pro rosto, pro corpo ou até pra revitalizar as mãos.>

6. Realça o sabor da carne

A borra ajuda a amaciar carnes e ainda funciona como tempero, vai bem em marinadas e ensopados, dando um sabor mais marcante.>

7. Corante natural

Quer dar um tom marrom bonito em papel, tecido ou até ovo de Páscoa? A borra serve como tinta natural, com acabamento rústico.>

8. Antiderrapante de inverno

No frio, espalhar borra seca no chão ajuda a derreter o gelo e evitar escorregões, além de ser mais sustentável do que sal industrial.>