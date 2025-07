MODA

Aos 82 anos, Milton Nascimento estreia primeira campanha de moda da carreira

O cantor posou ao lado do filho para a campanha de Dia dos Pais

As fotos foram feitas na casa de Milton, no bairro do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A relação entre os dois é marcada por afeto e transformação. Apesar de já conviverem há anos, a adoção legal de Augusto aconteceu em 2017, quando ele tinha 23 anos.>