DESABAFOU

Raul Gazolla revela como se sentiu com morte de Guilherme de Pádua

Pádua foi preso pelo assassinato de Daniella Perez, que era sua colega de elenco e esposa de Gazolla

Daniella, que era casada com Gazolla, foi brutalmente assassinada no dia 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos, com 18 golpes de punhal. Na época, ela era uma das protagonistas da novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe, Glória Perez, e contracenava com Guilherme de Pádua.>