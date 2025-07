SEM CONTATO

Davi Brito desabafa sobre isolamento pós-BBB 24: ‘Me odeiam’

O baiano Davi Brito revelou mágoa com ex-colegas de confinamento e disse não receber convites para encontros do grupo

Em entrevista ao programa Selfie Service, comandado por Lucas Selfie no YouTube, o campeão do BBB 24, Davi Brito, abriu o jogo sobre o distanciamento entre ele e os ex-colegas de reality. Segundo o ex-motorista de aplicativo, ele mantém contato apenas com Lucas Buda e MC Binn, e não recebe convites para os encontros do elenco da edição. >