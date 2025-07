JUSTIÇA

Lucas Lucco e pai são indiciados por fraude em venda de carros de luxo; investigação aponta golpe com Porsche

Cantor e pai foram acusados de estelionato e falsificação documental após troca de veículos inadimplentes

Segundo o delegado Manoel Borges, da 3ª Delegacia de Goiânia, o empresário Rogério Vila Verde firmou uma permuta com Lucas e o pai: entregou uma Porsche GT4 em troca de duas Panameras que, posteriormente, foram descobertas como inadimplentes. “Eles teriam omitido, nas tratativas, que as duas Porsches Panamera estavam em inadimplência junto ao agente financeiro” disse o delegado à TV Anhanguera.>

A defesa, por meio de sua assessoria jurídica, afirmou que Lucas Lucco e o pai foram vítimas do golpe. “Eles contribuíram com as investigações e apresentaram provas de que foram enganados por Eliel, que falsificou assinatura digital do cantor e documentos judiciais”, afirma o comunicado. A nota também destaca que ambos não possuem atualmente propriedade de nenhum dos veículos envolvidos e sofreram grande prejuízo financeiro.>