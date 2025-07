'DOMINGÃO COM HUCK'

‘Dança dos Famosos 2025’: além de Cátia Fonseca, veja os 5 famosos cotados para nova temporada

Reality de dança do ‘Domingão com Huck’ estreia em agosto com elenco de peso

Heider Sacramento

Publicado em 17 de julho de 2025 às 06:32

Cátia Fonseca está entre os nomes cotados para o 'Dança' Crédito: Reprodução

A nova temporada da “Dança dos Famosos" está prestes a começar e já movimenta os bastidores da TV Globo. Prevista para estrear em agosto no “Domingão com Huck", a competição de dança promete reunir um elenco de peso, com famosos de diferentes áreas e forte apelo com o público. >

Segundo apuração da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a apresentadora Cátia Fonseca é um dos nomes já confirmados na disputa. Ela deixou o comando do “Melhor da Tarde”, na Band, no fim de junho, e agora se prepara para encarar o desafio nos palcos da Globo.>

Além dela, outros cinco nomes estão cotados para integrar o time de celebridades: Tadeu Schmidt, atual apresentador do BBB; Beatriz Reis, a Bia do Brás, ex-BBB; Aline Patriarca; e as atrizes Duda Santos e Maisa Silva, ambas envolvidas no elenco de “Garota do Momento”, nova produção da emissora.>