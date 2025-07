NOVELA DAS 6

Simbá é desmascarado e foge da mansão em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (17)

Candinho descobre golpe e enfrenta decepção; Zenaide e Ernesto também são confrontados

A trama de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções no capítulo desta quinta-feira (17). Celso pressiona Simbá a mostrar sua marca de nascença e consegue expor a farsa diante de todos. Diante do confronto, o menino foge da mansão, deixando Candinho arrasado com a constatação de que foi enganado. >

Enquanto tenta lidar com a dor do golpe, Candinho ouve de Ernesto a revelação de seus planos com Tamires. Do outro lado, Zenaide descobre que também foi vítima das mentiras de Ernesto e começa a encarar a verdade. O reencontro entre Candinho e Simbá acontece, e o rapaz exige explicações. Carmem aproveita a vulnerabilidade do mocinho para manipulá-lo, enquanto Dita tenta confortá-lo, mas é impedida por Manoela.>