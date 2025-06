NOVELA DAS 18H

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

Atriz interpreta Estela, uma estudante de enfermagem que vive com a avó e a irmã na trama das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 12:55

Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' Crédito: Divulgação

Larissa Manoela está prestes a retornar ao horário das 18h na TV Globo com a novela "Êta Mundo Melhor!", que estreia no próximo 30 de junho. A trama é uma continuação do sucesso "Êta Mundo Bom!", exibido em 2016, e se passa no final da década de 1940. >

Na nova história, escrita por Mauro Wilson com base no universo criado por Walcyr Carrasco, Larissa interpreta Estela, uma jovem estudante de enfermagem dedicada à criação da irmã caçula, Anabela, vivida pela atriz mirim Isabelly Carvalho, de 10 anos. Elas moram com a avó Aurora (Lu Grimaldi), e têm papel central no novo núcleo da novela.>

Larissa Manoela está na novela ‘Êta mundo melhor!’ Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

"Voltar às novelas era um desejo antigo, que eu até escrevi no meu planner. Acredito muito em colocar as intenções no papel e correr atrás. A oportunidade veio no momento certo", revelou Larissa.>

A atriz, que começou a carreira ainda criança, revelou ter se emocionado ao trabalhar com jovens atores como Isabelly. "Quando olho para ela e para as outras crianças do elenco, me vejo ali. Passei mais tempo sendo atriz mirim do que adulta. É impossível não ficar nostálgica", contou.>

Larissa Manoela está no elenco da novela "Êta mundo melhor" Crédito: Reprodução/Instagram

Na trama, Estela viverá uma intensa história de amor com Celso, personagem de Rainer Cadete, após a morte trágica da esposa dele, Maria (Bianca Bin). Segundo Larissa, os dois personagens se aproximam por meio do luto.>