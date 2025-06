ORGULHO

Aos 77, Marco Nanini estreia na Parada LGBTQIA+ e fala sobre visibilidade na terceira idade

Ator participou pela primeira vez do evento na Avenida Paulista

Neste domingo (23), Marco Nanini, 77, participou pela primeira vez da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. A presença do ator veterano foi celebrada pelo público na Avenida Paulista, que o aplaudiu calorosamente ao vê-lo subir em um dos trios elétricos do evento, considerado um dos maiores do mundo. >