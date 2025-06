NOVELA DAS 9

Carolina Dieckmann surge loiríssima para nova fase de Leila em 'Vale Tudo'; veja o novo visual

Atriz exibe transformação inspirada em personagem de Cate Blanchett e comenta mudança de estilo da personagem

Carolina Dieckmann revelou o novo visual de Leila, sua personagem na novela Vale Tudo, em publicação nas redes sociais neste sábado (21). Com os cabelos agora totalmente loiros, da raiz às pontas, a mudança marca uma nova fase na trajetória da personagem no folhetim da TV Globo. >

A transformação foi assinada pelo caracterizador Marcelo Dias e teve como inspiração a personagem vivida por Cate Blanchett no filme Blue Jasmine (2013). O novo visual acompanha também um figurino mais sofisticado, com tecidos nobres como renda e seda.>

Em entrevista ao gshow, a atriz explicou que o novo visual simboliza o amadurecimento e o poder da personagem. “A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos. Isso traz mais opções a ela. Com o cabelo, a ideia é a mesma. É uma mulher mais cuidada, que gasta mais tempo e dinheiro com isso.”>