Fundador do Telegram vai dividir fortuna bilionária para 100 filhos; entenda

Pavel Durov deixará herança bilionária para mais de 100 filhos e diz que Telegram será fundação após sua morte

Heider Sacramento

Publicado em 21 de junho de 2025 às 09:25

Pavel Durov vai deixar fortuna bilionária para mais de 100 filhos. Crédito: Reprodução/Instagram

O bilionário Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, declarou em entrevista à revista francesa Le Point que deixará sua herança, avaliada em US$ 17,1 bilhões (cerca de R$ 93 bilhões), para mais de 100 filhos, incluindo seis concebidos naturalmente e dezenas nascidos por doações de esperma. O empresário afirmou que todos os herdeiros terão os mesmos direitos e só poderão acessar os recursos após, no mínimo, 30 anos. >

“Quero que vivam como pessoas normais, que se construam sozinhos, que aprendam a confiar em si mesmos, que sejam capazes de criar, que não dependam de uma conta bancária”, disse Durov. Ele reforçou que não há distinção entre os filhos: “Há aqueles que foram concebidos naturalmente e aqueles que vêm das minhas doações de esperma. São todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos. Não quero que eles se separem depois da minha morte”.>

Conhecido por seu estilo reservado e por evitar grandes centros de poder, Durov também comentou os riscos de seu trabalho à frente do Telegram, que hoje soma mais de 900 milhões de usuários no mundo. “Defender liberdades traz muitos inimigos, inclusive dentro de Estados poderosos”, declarou, ao justificar a recente redação de seu testamento.>

O empresário russo revelou ainda que não possui casa, iate ou jato particular. Ele afirma que sua fortuna está atrelada ao valor do Telegram, que não pretende vender. “Como não estou vendendo o Telegram, não importa. Não tenho esse dinheiro em uma conta bancária. Meus ativos líquidos são muitos menores, e eles não vêm do Telegram: vêm do meu investimento em bitcoin em 2013.”>

Durov afirmou que, após sua morte, o Telegram será administrado por uma fundação sem fins lucrativos. “Quero que ela continue existindo de forma independente, respeitando a privacidade e a liberdade de expressão.”>

Prisões e polêmicas

Durante a entrevista, o empresário também comentou a prisão que enfrentou na França em agosto de 2024. Durov é investigado por suposta cumplicidade em crimes como abuso sexual infantil e fraudes que teriam ocorrido por meio da plataforma.>

“Criminosos usarem nosso serviço de mensagens entre muitos outros não significa que aqueles que o administram sejam criminosos”, afirmou. “Nada jamais foi provado mostrando que eu seja, nem por um segundo, culpado de qualquer coisa.”>