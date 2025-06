NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' deste sábado (21)

No capítulo deste sábado (21), Beatriz teme por Clarice, casamento e plano contra Juliano agitam reta final

Garota do Momento caminha para seus últimos capítulos com fortes emoções e desfechos. No capítulo deste sábado, 21 de junho, a novela escrita por Alessandra Poggi segue na penúltima semana com decisões decisivas, conflitos familiares e momentos de tensão. >