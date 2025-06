NOSTALGIA

Inscrições abertas: 'Topa Tudo por Dinheiro' retorna ao SBT após 20 anos

Clássico de Silvio Santos retorna em nova versão no "Programa Silvio Santos"; inscrições já estão abertas no site da emissora

O formato original, conhecido pelos famosos "aviõezinhos de dinheiro" jogados por Silvio Santos na plateia e pelas câmeras escondidas com pegadinhas hilárias de nomes como Ivo Holanda e Carlinhos Aguiar, será adaptado com novas versões dos quadros clássicos. Na página de inscrições no site do SBT, os interessados devem responder o que estariam dispostos a fazer por dinheiro e o que fariam com o valor caso ganhassem.>