ENTENDA

Esposa do cantor Leonardo pede que funcionários façam dieta e emagreçam

Influenciadora contou que a decisão veio após flagrar as colaboradoras tomando refrigerante no café da manhã

A influenciadora Poliana Rocha lançou um desafio de emagrecimento para as funcionárias que trabalham em sua casa. A iniciativa foi compartilhada por ela nas redes sociais nesta segunda-feira (16), após flagrar um hábito alimentar que a preocupou: as colaboradoras estavam tomando refrigerante logo no café da manhã.>

“Gente, eu tô aqui com essas duas e hoje nós lançamos um desafio. O que acontece? As duas estavam tomando Coca-Cola no café da manhã, e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então hoje nós pesamos, Ludi pesou, Bá pesou, e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa, tudo que eu comer, elas vão comer”, contou Poliana nos stories do Instagram.>