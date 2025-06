ESTÉTICA

Repórter da TV Bahia surpreende e faz preenchimento labial; veja resultado

Jornalista celebrou impacto que procedimento teve na sua autoestima

A jornalista Adriana Oliveira, repórter da TV Bahia, surpreendeu os seguidores ao revelar que fez preenchimento labial. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela compartilhou o momento do procedimento e falou sobre o impacto da mudança na própria autoestima.>

"Chegar na maturidade é uma bênção desafiadora. E sigo dando ajeitadinha no roteiro. Resolvi dar tapa na boca (literalmente)! Agora além de mais autoestima, tenho o sorriso que me faz pensar... por que não fiz antes?!", escreveu Adriana, que apareceu sorrindo, deitada na clínica de estética e segurando um boneco do personagem Baby Yoda.>