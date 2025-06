PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Denúncia, confusão e hospital às pressas; veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:09

Vanderson em Dona de Mim Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de "Dona de Mim", trama escrita por Rosane Svartman, prometem muita emoção, com diversas bombas ao longo da semana. As novidades envolvem Justiça, ida ao hospital às pressas e uma denúncia que vai pegar personagem de surpresa. A novela é exibida na TV Globo a partir das 19h30.>

Veja os resumos da semana de 16/06 à 21/06:>

16 de junho (segunda-feira)>

Ricardo consegue coletar fios de cabelo de Vanderson para o teste de DNA. Davi faz sucesso com seu poema, e Leo se encanta, sem saber que é Samuel o autor. Yara e Stephany ficam esperançosas com o namoro entre Davi e Leo. Ricardo aconselha Patrícia sobre Jaques. Leo recebe uma proposta de emprego, e Sofia a apoia. Jaques contrata Vanderson para vigiar Tânia. Abel repreende Jaques pela proximidade com Vanderson. Ayla apresenta sua nova coleção para a Boaz. Vanderson vê quando Ricardo se aproxima de Tânia. Sofia adoece, e Leo perde a entrevista de emprego para levá-la ao hospital.>

17 de junho (terça-feira)>

Leo vai com Sofia para o hospital. Vanderson revela a Jaques que Tânia esteve com Ricardo. Samuel fica encantado com o portfólio de Leo e suas ideias para a coleção de Filipa. Abel sente falta de Filipa. Dara pensa em assinar o contrato com Donzy, e Jussara se preocupa. Filipa se emociona ao ver o portfólio de Leo. Sofia diz a Filipa que Abel sente sua falta. Leo sugere vender as peças de Filipa na internet. Abel observa Vanderson. Rosa tenta falar com Abel para que ele encontre Filipa.>

18 de junho (quarta-feira)>

Rosa tenta manter Filipa na mansão. Abel comenta com Ricardo que decidiu denunciar Vanderson. Samuel convence Mirna Vargas a estrelar a campanha da Boaz. Ricardo engana Abel e se torna sócio de Jaques. Mirna convida Samuel para jantar. Leo e Filipa conduzem as fotos de sua marca com Natara, Pam e Kami, e Davi as ajuda. Dara fica tensa com o figurino do clipe sugerido por Donzy. O ex-namorado de Mirna confronta Samuel e Mirna. Leo descobre que Samuel se envolveu em uma confusão.>

19 de junho (quinta-feira)>

Samuel se sente usado por Mirna. Leo comenta com Davi que se preocupa com Samuel na fofoca envolvendo Mirna. Leo questiona Samuel sobre Mirna, e os dois discutem. Mirna confessa a Samuel que o usou para conseguir likes. Abel cobra de Ricardo a denúncia contra Vanderson. Higuy aprova as peças de Filipa. Tânia se surpreende ao ver Filipa trabalhando no restaurante com Higuy. Rosa faz novos exames com Letícia. Dedé chama Marlon de pai, e Lucas não gosta. Yara garante a Yuri que ajudará Ryan. Jaques vai ao restaurante em que Filipa trabalha.>

20 de junho (sexta-feira)>

Filipa se irrita com Jaques, que alerta Abel sobre o novo trabalho da mulher. Rosa diz a Abel que precisa se certificar de que Jaques não venderá sua empresa. Rosa inicia sua lista de afazeres após o diagnóstico, e Abel pede ajuda a Ricardo. Abel desconfia de Ricardo e pede que Samuel denuncie Vanderson. Yuri consegue a liberdade de Ryan, que se emociona com o advogado. Marlon anuncia a Kami que Ryan cumprirá o regime semiaberto. Durval lembra Ryan da dívida pela vida de Lucas. Ademar entrega o resultado do teste de DNA para Jaques. Vanderson escapa da polícia.>

21 de junho (sábado)>

Jaques confirma que Vanderson é o pai biológico de Sofia. Jaques liga para Vanderson, que acaba sendo atingido por uma bala perdida durante sua fuga. Manuel deixa escapar para Jussara que Dara assinou o contrato com um empresário. Rosa contrata Rebeca como sua advogada, e dispensa Ricardo. Jussara proíbe Dara de gravar o clipe, e a menina agradece à mãe. Dara confessa que não estava se sentindo bem com as decisões de Donzy. Durval reforça com Ryan que ele ainda deve aos criminosos. Filipa se prepara para montar sua peça na rua e surpreender Abel.>