Morango do Amor de R$2 mil: Conheça versão de luxo que conquistou famosos

Confeiteiro renomado lançou releitura da sobremesa do momento

Elis Freire

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 22:30

Lucas Rangel foi um dos influenciadores que mostrou a caixa de doces nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram

"Parecem joias". "Esse eu quero!". "Tudo que você toca vira ouro". "Estou quase pegando um voo para o Brasil para comer isso". Esses foram alguns dos comentários de famosos, de modelos a atletas, nas publicações de lançamento de versão do Morango do Amor do confeiteiro Denilson Lima. Responsável por um "atelier" de confeitaria que atende nomes de peso como a atriz Camila Queiroz, o profissional lançou uma releitura de luxo da sobremesa do momento.>

A caixa de morangos do amor lançada pela confeiteiro surpreendeu pela sua beleza e riqueza de detalhes, mas também pelo custo: são R$2.100 por uma caixa com 8 unidades. Nas redes sociais, diversos influenciadores ganharam ou então compraram a iguaria para fazer o conhecido "review" para os seguidores. Lucas Rangel, Carlinhos Maia, Marcos Souza e Silvia Braz foram alguns que resolveram provar a versão de luxo.>

"Nossos Morangos do Amor, delicadamente trabalhados à mão, ganham a sofisticação e o brilho das joias mais raras mas ao invés de ouro e pedras preciosas, trazem o frescor e a doçura da fruta perfeita", escreveu Denilson sobre os doces, em post no Instagram. Ele, que saiu na Vogue com o seu trabalho, é conhecido por fazer ovos de páscoa de luxo que custam milhares de reais. >

Ao abrir a caixa, o que ele promete uma experiência exclusiva, o cliente encontra morangos do amor de três sabores: com brigadeiro de leite ninho, brigadeiro de chocolate e também a versão de maracujá. Assim como o doce que virou febre no país, disparando as vendas nas confeitarias, a sobremesa de Denilson tem a fruta coberta pelo recheio e, por cima, uma casca fina feita com açúcar. >