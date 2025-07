HYPE

Viva Gula esgota vendas de morango do amor no mesmo dia de abertura; veja valor

Sobremesa do momento tem conquistado o público das docerias que tem até gerado longas filas para compra

Não há como negar: o morango do amor é a estrela da mesa do momento! Uma sobremesa simples, mas trabalhosa e que são necessários truques para dar certo. Já gerou vídeos viral e milhões de visualizações em redes sociais como Tik Tok. Uns chamam de morango do amor, outros doceiros e confeiteiros já criaram a versão de maracujá, pistache, chamado também de pistacho. Ainda tem quem chame de ‘morango do ódio’, após tentativas falhas de fazer a receita. >