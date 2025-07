DIABETES

A fruta brasileira que ajuda a equilibrar a glicose no sangue

Espécie nativa do continente sul-americano possui compostos com potencial medicinal

Agência Correio

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:30

Fruta brasileira é aliada da medicina no controle de açúcar no sangue Crédito: Freepik

A diabetes é uma das doenças mais comuns atualmente. Estima-se que cerca de 10% dos adultos no Brasil convivem com a condição, totalizando mais de 15 milhões de pessoas no país. >

O que muita gente não sabe é que existe uma fruta brasileira com potencial para ajudar no controle do açúcar no sangue.>

A pitanga, nativa da América do Sul, é bastante conhecida pelo uso na medicina popular e também por seu valor crescente em pesquisas científicas realizadas no Brasil e em outros países.>

Folhas, frutos e sementes da planta concentram substâncias com efeitos benéficos para o corpo. Com o avanço do interesse por terapias naturais, os estudos sobre os possíveis usos medicinais da pitanga vêm se intensificando.>

Auxílio no controle da glicemia

Estudos científicos vêm demonstrando os efeitos positivos da pitanga na regulação dos níveis de glicose.>

Compostos como flavonoides e taninos, encontrados nas folhas da planta, são os principais responsáveis pela ação redutora do açúcar no sangue.>

Essa propriedade tem despertado atenção entre quem busca alternativas naturais para prevenir ou tratar o diabetes tipo 2, conforme indicam revisões recentes de literatura médica.>

Atividade anti-inflamatória reconhecida

O extrato da pitanga também apresenta efeito anti-inflamatório relevante, por causa de compostos como terpenos e fenóis — entre eles, o ácido elágico e o beta-cariofileno.>

Esses elementos ajudam a controlar substâncias envolvidas nos processos inflamatórios, colaborando no alívio de sintomas de doenças crônicas ligadas à inflamação.>

Estudos atuais da área farmacológica destacam a relação entre o uso da planta e a redução de inflamações no organismo.>

Propriedades antioxidantes e uso popular

A pitanga é rica em vitamina C, antocianinas e flavonoides, substâncias com forte ação antioxidante.>

Esses compostos ajudam a neutralizar os radicais livres, o que contribui para retardar o envelhecimento celular e prevenir doenças degenerativas.>

Pesquisas indicam que os extratos da planta podem atuar na redução do estresse oxidativo em diferentes tecidos do corpo.>

Na medicina popular, a pitanga é aproveitada de diversas formas, o que intensifica seus possíveis efeitos terapêuticos. Entre os usos mais comuns, estão:>