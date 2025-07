SAÚDE E BEM-ESTAR

Aos 92 anos, idosa faz 200 flexões por dia e vira inspiração

Ex-professora viraliza nas redes com rotina de exercícios e ensina como envelhecer com saúde e vitalidade

Uma rotina que impressiona

Uma vida dedicada ao movimento e às crianças

Formada em 1959, Li trabalhou por décadas como professora de jardim de infância. Foi nessa época que desenvolveu o amor pela atividade física. "As crianças se movimentam o tempo todo. Eu aprendi muito com elas", disse. >

O vídeo de Li fazendo exercícios viralizou, com comentários de admiração de todo o mundo. "Ela faz mais flexões do que eu com 29 anos!", brincou um internauta. Na China, onde há cerca de 300 milhões de idosos, sua história reforça um movimento global: envelhecer com saúde e disposição. >