NOVELA DAS 7

Filho de Marcello Novaes surge em 'Dona de Mim' para viver versão jovem do pai

Diogo Novaes vai interpretar Jacques em cenas de flashback

Filho do ator Marcello Novaes e irmão de Pedro Novaes — protagonista da novela Garota do Momento (2024) —, Diogo Novaes fará uma participação especial em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Ele viverá a versão jovem de Jacques, personagem de seu pai na trama , em cenas de flashback que vão revelar um passado decisivo para o rumo da história. >

As sequências mostrarão o início da relação extraconjugal entre Jacques e Olívia (Andrezza Abreu), a primeira esposa de Abel (Tony Ramos). Encantada com uma apresentação musical do cunhado, Olívia chega a beijá-lo e afirma que aquele seria o primeiro e último beijo entre eles. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.>