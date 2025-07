NOVELA DAS 7

Psiquiatra fecha diagnóstico de Filipa em 'Dona de Mim'

Artista vai começar tratamento psicológico nos próximos capítulos

Intensa e mal-interpretada, Filipa (Cláudia Abreu) começará a se incomodar com os seus turbilhões de sentimentos, indo da tristeza extrema à euforia, e irá procurar ajuda médica em "Dona de Mim", tramas das 7 da TV Globo. Após algumas sessões de terapia, a artista vai procurar um psiquiatra, que fechará um diagnóstico sobre o caso dela: Filipa sofre com bipolaridade — transtorno de saúde mental caracterizado por mudanças extremas de humor.>

Nas sessões com a terapeuta, a psicóloga vai sugerir trabalho conjunto com um psiquiatra, o que deixará Filipa ansiosa e sem conseguir dormir na trama. “Eu nunca tive que ir num psiquiatra! Eu estou ansiosa! Nunca viu ninguém ansioso!?”, exclamará ela. >

Um tempo depois, cumprindo a recomendação, Filipa ouvirá do médico psiquiátrica que tem transtorno bipolar e ficará assustada. “Filipa, ninguém possui a verdade absoluta. Só que conversando com a sua analista, nas nossas consultas, avaliações, indica sim um quadro compatível com um transtorno bipolar”, dirá o profissional.>