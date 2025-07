VIAGEM

Comissão vai à China avaliar impacto ambiental de estrutura prevista para ponte Salvador–Itaparica

Missão ambiental vai analisar impactos e funcionamento de plataforma usada em megaprojetos chineses

Em meio às discussões sobre o custo crescente e impactos ambientais da ponte Salvador–Itaparica, representantes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) embarcam nesta sexta-feira (25) para uma missão técnica na China. A viagem tem como foco a análise da Plataforma Linear Provisória (PLP), estrutura que será utilizada na fase inicial da obra baiana. >