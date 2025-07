CONFIRA

Neoenergia em Ação chega a São João do Cabrito com serviços gratuitos neste sábado (26)

Entre os serviços estarão troca de resíduos sólidos por descontos na fatura, substituições de lâmpadas ineficientes por LED e negociação de débitos

O Ministério Público estará presente com serviços como o encaminhamento para a emissão de segunda via de certidões e orientações sobre reconhecimento de paternidade. A Prefeitura de Salvador, por meio do SIMM, prestará atendimento para o cadastro no CadÚnico. A Embasa estará com equipes no local atendendo os clientes sobre serviços referentes à empresa. Uma novidade desta edição é a participação do Instituto Nelson Willians, que prestará as orientações sobre questões jurídicas aos participantes. Além disso, o evento contará com um espaço kids, que oferecerá atividades lúdicas, brincadeiras e brindes para as crianças.>