CRIME

Filho de professora confessa ter matado a própria mãe por 'questões financeiras'

Corpo da vítima foi encontrado em viaduto com queimaduras e marcas de violência sexual

Yan Inácio

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:19

Soraya Tatiana Bonfim França e filho, Matteos França Campos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cinco dias após o corpo da professora Soraya Tatiana Bonfim França ser encontrado, Matteos França Campos, de 32 anos, filho da vítima, confessou ter matado a própria mãe nesta sexta-feira (25) após ser preso. O caso aconteceu no município de Vespasiano, em Minas Gerais. >

A polícia informou que Matteos disse ter enforcado a mãe durante discussão motivada por “questões financeiras”, além disso, ele também afirmou que levou o corpo da mulher no porta-malas do carro no dia em que foi encontrado>

Soraya estava desaparecida desde o dia 18. No último dia 20, o corpo da professora foi encontrado em um viaduto enrolado em um lençol, seminu e com indícios de violência sexual e queimaduras. Ainda de acordo com a polícia, o filho simulou um crime sexual para não ser associado ao crime. >

Veja fotos de Soraya Tatiana Bonfim França 1 de 5

Antes das investigações, o próprio Matteos havia registrado boletim de ocorrência ao lado do ex-marido de Soraya, após a mãe supostamente não não visualizar suas mensagens. Inicialmente, ele disse à polícia que teria sido o último a ver a mulher. >

Além disso, pai e filho entraram em contato com amigas de Soraya e com o Instituto Médico Legal (IML), mas não obtiveram nenhuma informação antes do corpo da vítima ser encontrado.>